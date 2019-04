La Juventus Turin devra composer avec l'absence de son attaquant Paulo Dybala pour les trois prochaines semaines, a annoncé le coach de la 'Vieille Dame' Massimiliano Allegri vendredi en conférence de presse. L'international argentin s'est blessé mardi lors du match retour de la Ligue des champions contre l'Ajax et devrait rester une vingtaine de jours sur le côté.

"Sami Khedira et Mattia Perin sont out jusqu'en fin de saison alors que Mario Mandzukic pourrait ne plus jouer lors de cet exercice. Douglas Costa et Martin Caceres sont eux écartés pour les dix prochaines jours. Giorgio Chiellini devrait être de retour pour le choc contre l'Inter (le 27 avril lors de la 34e journée, NDLR)", a encore précisé Allegri.

La Juventus pourrait décrocher un nouveau sacre samedi en cas de victoire à la Fiorentina et ainsi effacer l'amertume laissée au sein du club turinois après l'élimination face à l'Ajax mardi. "Nous avons une réelle chance d'être champions samedi. Il ne faudra pas se trouver des excuses après notre élimination. Ce titre serait un beau résultat après une saison de travail, nous pouvons encore atteindre la moitié de nos objectifs", a ajouté le T1 italien.

La Juventus, avec 17 points d'avance sur Naples, file vers un huitième sacre de rang, ce qui constituerait une première dans un des cinq grands championnats européens. Seul l'Olympique Lyonnais, avec 7 titres entre 2002 et 2008, est, pour quelques jours, à la hauteur des Turinois.