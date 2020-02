Christophe Dugarry, ancien joueur de l'Equipe de France (47 ans), a profité du passage de Christian Kabasele sur le plateau de RMC Sport pour allumer le comportement des Diables Rouges.

"Vous aimez bien vous la jouer 'à la cool", les Belges", lance Dugarry sur RMC Sport. Avant de lâcher quelques amalgames. "Du style, De Bruyne qui dit 'Je ne connais pas Mbappé', Hazard 'Moi, je n'aime pas m'entraîner', Meunier 'Je suis artiste',... Ils aiment bien se la jouer plus cool que le mec cool à côté. Ils font les mecs détachés". Il continue: "Je ne dis pas que c'est de l'arrogance. Mais 'Nous on est cools, on est Belges, mouais'", a-t-il lancé sur le plateau de RMC Sport.

"C'est pour ça que les gens aiment les Belges, non?", lui rétorque Christian Kabasele. "Je ne pense pas que ce soit de l'arrogance, pas du tout", poursuit-il. "Mais est-ce que le problème n'est pas qu'ils s'en fichent", répond Dugarry. "Ne parlons pas d'arrogance, mais êtes-vous assez concernés?".

"Si vous ne gagnez rien avec cette génération..."

Kabasele répond: "Je peux vous inviter à venir assister à un entraînement de l'équipe nationale, et vous allez voir que tout le monde a les crocs." Dugarry surenchérit: "De toutes façons, il faut car si vous ne gagnez rien avec cette génération là, il y aura beaucoup de regrets et ce sera difficile pour la Belgique de s'en remettre", conclut-il.

