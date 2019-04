Que ce soit Watford ou Manchester City, le champagne c'est fini: le vainqueur de la prochaine Coupe d'Angleterre le 18 mai à Wembley ne fêtera plus son triomphe au champagne, a annoncé la Fédération anglaise de football (FA) mercredi.

"Dans toutes les compétitions organisées par la FA, les équipes victorieuses recevront un 'champagne' non alcoolisé pour leurs célébrations, à partir de la finale de la FA Cup cette année", explique la FA dans un communiqué relayé par les médias britanniques.

"Cela a pour but de s'assurer que nous sommes aussi inclusifs que possible, pour les joueurs et les communautés qui peuvent être interdits de consommer de l'alcool, ainsi que pour tous les joueurs âgés de moins de 18 ans", justifie la FA.

La FA Cup, disputée pour la première fois lors de la saison 1871-1872, est la plus vieille compétition du monde en football.