Pas prolongé en fin de saison dernière à Naples, où il avait pourtant acquis un statut d'icône historique, Dries Mertens va continuer sa carrière au Galatasaray. Le Diable Rouge y a signé un contrat d'une saison, assorti d'une option pour une deuxième, a annoncé lundi soir le club stambouliote.

"J'ai déjà hâte de rencontrer les fans", a lancé le Louvaniste de 35 ans, passé en direct sur le compte Twitter de son nouveau club, qui a aussi annoncé l'arrivée de l'Uruguayen Lucas Torreira en provenance d'Arsenal. Dries Mertens a touché une prime à la signature de 1,1 million d'euros et son salaire annuel sur les rives du Bosphore est de 2,9 millions d'euros, a précisé le Galatasaray.

Dries Mertens, 35 ans, était arrivé à Naples en 2013, en provenance du PSV Eindhoven. D'emblée titulaire, il a pris une autre dimension au cours de la saison 2016-2017 lorsque Maurizio Sarri l'avait replacé au centre de l'attaque napolitaine. Mertens avait terminé la saison avec 28 buts au compteur, seul Edin Dzeko faisant mieux que lui en Serie A cette année-là. Surnommé 'Ciro' par les supporters napolitains, dont il est devenu le chouchou, Mertens a continué à empiler les buts au point de devenir, en juin 2020, le meilleur buteur de l'histoire du club, dépassant le record de Marek Hamsik (121). Il totalise 148 buts en 397 rencontres sous le maillot des 'Partenopei'. Mertens a agrémenté son passage à Naples de deux Coupes d'Italie.

En championnat, le club a échoué trois fois à la deuxième place, derrière la Juventus, durant son aventure au pied du Vésuve, en 2016, 2018 et 2019. Très attaché à la ville de Naples, Mertens a d'ailleurs appelé son fils Ciro Romeo. Mertens compte 105 présences en équipe nationale belge, pour 21 buts.

Dries Mertens va donc passer de la ferveur napolitaine à la stambouliote. D'un volcan à un autre.

"J'ai passé neuf ans en Italie et j'ai senti que j'étais prêt à relever un autre défi. J'ai été honoré de recevoir une offre d'une équipe comme Galatasaray", a dit Mertens, accueilli par des centaines de fans dès son arrivée sur le sol turc. "C'était très agréable. J'ai l'habitude de ce genre de fans avec ceux du Napoli mais c'était fou de voir qu'ils ont attendu si longtemps dans la nuit."

Venu en Turquie "pour réussir", l'international belge aux 105 capes a paraphé un contrat d'un an, assorti d'une option pour une seconde saison. "J'ai signé pour un an mais j'aimerais rester plus longtemps. Je suis ici pour m'illustrer, montrer mes capacités sur le terrain. Je donnerai tout pour cette équipe. Je suis un joueur qui veut toujours marquer des goals et remporter des matches, et je travaillerai dur pour ça."

Il faudra bien toutes les capacités offensives de Dries Mertens pour permettre à Galatasaray de redresser la barre après un exercice 2021-2022 catastrophique. Le 'Cimbom', club le plus titré de l'histoire du football turc avec 22 sacres, a terminé à la 13e place, le pire classement de son histoire.

