Après sa victoire le week-end dernier à l'AC Milan (0-1), Naples s'est à nouveau imposé en déplacement à l'AS Rome (0-2) dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Italie. Remplacé à la 67e, Dries Mertens, qui a inscrit son 100e but en Serie A dimanche, avait inscrit les deux buts des visiteurs. Au classement, Naples (53 points) occupe la 5e et l'AS Rome (50 points) est 6e.

Naples a dominé largement la première période de ce duel important pour la Ligue des Champions. Mertens a porté les Napolitains au commandement sur coup franc (27e, 0-1) pour son 100e but en Serie A. Puis, sur un service de Lorenzo Insigne, Matteo Politano a isolé Mertens, qui a doublé la marque pour un Naples patron sur la pelouse (34e).

En nette difficulté pendant les 45 premières minutes, l'AS Rome a failli réduire son retard par Lorenzo Pellegrini dont le coup de tête était trop axial (46e). Pedro a encore manqué une occasion (58e) et Pellegrini a vu sa frappe s'écraser sur le montant (61e). Les Romains n'avaient pas profité de leur moment fort et par la suite, David Ospina a assuré.

CIRO | Dries Mertens s'offre un doublé et inscrit là son 100e but en Serie A ! 🤩🇧🇪#RomaNapoli pic.twitter.com/CAIHmYV1r3 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 21, 2021

En Angleterre, Tottenham, sans Toby Alderweireld malade, s'est imposé 0-2 à Aston Villa grâce à des buts de Carlos Vinicius (29e) et Harry Kane (68e).

