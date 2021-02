Dries Mertens sera de retour dans la sélection de Naples jeudi lors du 16e de finale retour de l'Europa League contre Grenade. Son entraîneur, Gennaro Gattuso, l'a annoncé mercredi en conférence de presse.

"Dries a effectué un entraînement individuel et demain (jeudi, ndlr) il prendra place sur le banc, car il est à l'arrêt depuis longtemps", a expliqué Gattuso. "Nous verrons comment éventuellement l'utiliser."

Dries Mertens, 33 ans, s'était blessé à la cheville gauche lors d'un match de championnat contre l'Inter Milan le 16 décembre. Le Louvaniste, meilleur buteur de l'histoire du Napoli, avait rejoué contre la Fiorentina le 17 janvier. Il était ensuite monté au jeu après la mi-temps du match de Coupe contre Le Spezia le 28 janvier mais avait dû être remplacé à la 88e minute. Il était ensuite venu poursuivre sa revalidation en Belgique. Le Diable Rouge a repris l'entraînement lundi. Cette saison, il a inscrit 5 buts en 21 rencontres, toutes compétitions confondues, dont un but en cinq matchs d'Europa League.

Naples s'était incliné 2-0 à Grenade au match aller. "Nous devons réussir à ne pas donner d'espace à Grenade et à proposer notre jeu", a indiqué Gattuso. "C'est un défi difficile à relever, mais nous devons y croire. J'ai vu dans les yeux des gars un désir de revanche."

Gattuso devra se passer de l'ancien attaquant de Charleroi Victor Osimhen, du médian Diego Demme et du latéral Elseid Hysaj.

