Dries Mertens a salué son retour sur le terrain par un but et une victoire avec Naples qui est allé s'imposer à la Sampdoria 2 buts à 4 (mi-temps: 1-2) pour le compte de la 22e journée du championnat d'Italie lundi. Le Diable Rouge, de retour de blessure, a joué le dernier quart d'heure et inscrit le dernier but des siens dans les arrêts de jeu (90+8).

Les Napolitains avaient trouvé le chemin du but très tôt par Milik dès la 3e minute (0-1) alors que Elmas doublait déjà la marque au quart d'heure (16e, 0-2). Quagliarella réduisait cependant le score avant la demi-heure de jeu (26e, 1-2).

En seconde période, la Sampdoria pensait avoir égalisé à la 55e minute par Ramirez mais son but a été annulé par le VAR. Ce n'était que partie remise, Gabbiadini, sur penalty à la 73e, replaçait les deux équipes dos à dos (2-2) alors que Dries Mertens montait au jeu pour le dernier quart d'heure. Dans la foulée, Matteo Politano, nouvelle recrue de l'Inter, montait aussi, à la 79e. Demme et Dries Mertens allaient offrir les trois points de la victoire à Naples à la 83e (2-3) et au bout des arrêts de jeu (90+8, 2-4) plaçant le ballon dans le but vide suite à une sortie de la tête du gardien de la Samp dans ses pieds.

Dries Mertens n'avait plus joué depuis le 22 décembre à Sassuolo (1-2).

Grâce à son succès, Naples compte 30 unités et gagne une place au classement dépassant Bologne à la 10e place. La Sampdoria reste calée à la 16e place avec 20 unités, soit trois de plus que sa voisine, la Genoa, 18e et premier rélégable.

Les Napolitains avaient trouvé le chemin du but très tôt par Milik dès la 3e minute (0-1) alors que Elmas doublait déjà la marque au quart d'heure (16e, 0-2). Quagliarella réduisait cependant le score avant la demi-heure de jeu (26e, 1-2). En seconde période, la Sampdoria pensait avoir égalisé à la 55e minute par Ramirez mais son but a été annulé par le VAR. Ce n'était que partie remise, Gabbiadini, sur penalty à la 73e, replaçait les deux équipes dos à dos (2-2) alors que Dries Mertens montait au jeu pour le dernier quart d'heure. Dans la foulée, Matteo Politano, nouvelle recrue de l'Inter, montait aussi, à la 79e. Demme et Dries Mertens allaient offrir les trois points de la victoire à Naples à la 83e (2-3) et au bout des arrêts de jeu (90+8, 2-4) plaçant le ballon dans le but vide suite à une sortie de la tête du gardien de la Samp dans ses pieds. Dries Mertens n'avait plus joué depuis le 22 décembre à Sassuolo (1-2). Grâce à son succès, Naples compte 30 unités et gagne une place au classement dépassant Bologne à la 10e place. La Sampdoria reste calée à la 16e place avec 20 unités, soit trois de plus que sa voisine, la Genoa, 18e et premier rélégable.