Une semaine après le match nul (0-0) concédé à domicile, l'Antwerp jouera un match décisif jeudi soir (20h00) face aux Kosovars de Drita, lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Conference League.

À Pristina, capitale du Kosovo, le Great Old devra marquer au moins une fois pour espérer éliminer le vice-champion kosovar. Une défaite mettrait déjà fin à la saison européenne des anversois qui ont néanmoins fait le plein de confiance face à Malines ce week-end lors de la journée d'ouverture de la Jupiler Pro League (0-2).

En cas de qualification, la matricule 1 accéderait au troisième tour préliminaire de la Conference League et y affronterait le vainqueur de la confrontation entre les Finlandais de SJK Seinäjoki et les Norvégiens de Lillestrøm.

