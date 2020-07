Le Borussia Dortmund a résilié le contrat d'André Schürrle, qui devait prendre fin le 30 juin 2021. Le club de Bundesliga, où évoluent les Belges Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Axel Witsel, l'a annoncé mercredi.

Schürrle, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, avait rejoint le BVB en 2016 en provenance de Wolfsburg contre la somme de 30 millions d'euros. Après deux saisons chez les Borussen, l'attaquant a été successivement prêté à Fulham (2018-2019) et au Spartak Moscou (2019-2020). Il n'aura disputé que 51 rencontres pour le Borussia, affichant des statistiques (8 buts - 10 assists) loin de celles affichées lors de ses passages à Mayence (2009-2011) et Leverkusen (2011-2013).

Schürrle, international allemand à 57 reprises (22 buts), n'a plus été appelé par Joachim Löw depuis mars 2017.

Schürrle, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, avait rejoint le BVB en 2016 en provenance de Wolfsburg contre la somme de 30 millions d'euros. Après deux saisons chez les Borussen, l'attaquant a été successivement prêté à Fulham (2018-2019) et au Spartak Moscou (2019-2020). Il n'aura disputé que 51 rencontres pour le Borussia, affichant des statistiques (8 buts - 10 assists) loin de celles affichées lors de ses passages à Mayence (2009-2011) et Leverkusen (2011-2013). Schürrle, international allemand à 57 reprises (22 buts), n'a plus été appelé par Joachim Löw depuis mars 2017.