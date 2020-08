Jérémy Doku et Landry Dimata sont les deux nouveaux venus dans la sélection de 29 joueurs dévoilés mardi à Tubize par Roberto Martinez en vue des matchs de Ligue des Nations contre le Danemark (5 septembre à Copenhague) et l'Islande (8 septembre à Bruxelles). Michy Batshuayi et Christian Benteke n'ont pas été repris alors que Thomas Vermaelen pourra rejoindre l'équipe quand sa situation administrative avec le Japon, où il évolue, sera clarifiée.

Les Anderlechtois Jérémy Doku, 18 ans, et Landry Dimata, 22 ans, vont donc célébrer leur première sélection chez les Diables. "Le rassemblement de septembre est toujours un peu différent", a expliqué Martinez.

"Certains joueurs ont beaucoup joué, d'autres reviennent de vacances. Le rythme de match est très important. C'est une bonne opportunité de faire venir des jeunes joueurs qui ont des matchs de championnat dans les jambes."

Doku est, selon Martinez, "un talent exceptionnel, il apporte quelque chose de très important dans le football moderne".

📝 Here are the Devils to start our #NationsLeague campaign 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/QOYs0ml9lY — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 25, 2020

Dimata vit lui un conte de fée: après avoir repris la compétition après plus d'un an et demi d'absence en raison d'une blessure au genou et inscrit deux buts en trois rencontres, le voilà appelé chez les Diables. "Il a profil spécifique", estime Martinez. "Il a disputé une bonne présaison et a été titularisé à trois reprises. Nous le suivions depuis longtemps, mais avec les blessures il n'avait pas pu être appelé. Il est revenu très fort, nous sommes heureux pour lui."

Dimata sera la doublure de Romelu Lukaku vu les absences de Michy Batshuayi et Christien Benteke. "Ce n'est pas une décision footballistique, c'est une question de timing", a précisé le sélectionneur. "Nous sommes en contact avec leur club. En raison des voyages, il est impossible pour eux de rejoindre la sélection maintenant."

Thomas Vermaelen ne figure pas dans la sélection pour l'instant. "Il y a encore une incertitude. Nous devons voir avec les autorités japonaises s'il peut obtenir les documents pour le faire venir en Europe. S'il les obtient, il sera dans la sélection."

