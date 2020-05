Une première série de tests a révélé dix cas positifs de coronavirus dans les clubs de première et deuxième division allemande, qui espèrent reprendre la compétition en mai, indique lundi la Ligue allemande (DFL).

Sur les 1724 tests déjà effectués dans les 36 clubs concernés (18 dans chaque division), dix ont donné un résultat positif, affirme la DFL, qui ne dévoile aucun détail sur la localisation des cas et encore moins l'identité des personnes testées.

Selon les règlements en vigueur en Allemagne, toute personne ayant été en contact avec un cas positif doit observer une période d'isolement de quatorze jours.

Le FC Cologne, club de Birger Verstraete et Sebastiaan Bornauw, avait déjà annoncé trois cas positifs dans ses rangs, deux joueurs et un kiné.

Ces tests, dont un second tour est prévu cette semaine, font partie du projet qui doit permettre à la Bundesliga de reprendre à huis clos alors que les clubs ont déjà repris l'entraînement. Mercredi, une réunion prévue entre la chancelière Angela Merkel et les seize ministres-présidents des Länder pourrait autoriser la reprise du championnat pour ainsi le termine d'ici le 30 juin.

