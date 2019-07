Divock Origi s'est engagé 'au long terme' avec Liverpool, ont fait savoir les Reds sur leur site internet mercredi sans fournir de précisions sur la durée du contrat. Arrivé en 2014 en provenance de Lille, le Diable Rouge assure donc son avenir à Anfield Road alors que son contrat précédent expirait en juin 2020.

"Je suis très heureux de signer ce contrat. Cela me donne un boost pour le début de la saison", s'est réjoui Origi. "Je me sens très bien dans ce club. J'ai fait des progrès dans ma carrière et c'est ici que je suis devenu un homme. Quand le moment de prendre une décision est arrivé, j'ai discuté avec le club et avec mon entourage mais je savais au fond de moi que je voulais rester ici et prolonger mon contrat", a ajouté l'attaquant de 24 ans.

Arrivé à 19 ans chez les Reds, Origi n'a pas toujours trouvé de la place dans le onze de base. Prêté une première fois à Lille (2014-2015), il s'est fait remarquer dès son retour avec 12 buts en deux saisons de Premier League (2015-2017). Envoyé à Wolfsburg pour poursuivre son évolution (36 matches, 7 buts), le Diable Rouge est revenu au bercail la saison dernière. Initialement relégué en équipe espoirs, il a réalisé une fin de saison mémorable avec notamment deux buts en demi-finale de Ligue des Champions lors du 'come-back' contre Barcelone et un but lors de la finale remportée contre Tottenham.

"Je veux continuer à progresser et à optimiser le potentiel et le talent que j'ai. A la fin de ma carrière, je veux être fier de ce que j'ai réalisé. Je pense que les prochaines années seront très spéciales et je veux en profiter un maximum", a encore déclaré Origi, auteur de 28 buts en 98 matches disputés avec les Reds.