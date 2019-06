Divock Origi offre la Ligue des Champions à Liverpool (vidéo)

Liverpool a remporté la Ligue des champions en battant Tottenham.... en finale samedi soir au stade Metropolitano de Madrid. Divock Origi, monté au jeu à la 58e minute en remplacement de Firmino et auteur du 2e but, et Simon Mignolet, resté sur le banc, rejoignent ainsi Eric Gerets (PSV), Daniel Van Buyten (Bayern) et Thomas Vermaelen (Barcelone) dans le cercle restreint des Belges ayant gagné la C1 (Van Buyten et Vermaelen n'avaient pas joué la finale).

Divock Origi célèbre son but. © Belga