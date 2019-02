Dick Advocaat refuse de devenir entraîneur de Feyenoord

"Nous avons eu une réunion exploratoire. Mais j'ai décidé de ne pas y donner suite ", a expliqué Advocaat. "Permettez-moi de commencer en disant que je pense que c'est un grand honneur pour moi que Feyenoord est venu frapper à ma porte. Mais une atmosphère tellement négative s'est installée autour de mon éventuelle arrivée que je ne veux pas que cela se fasse. Feyenoord ne veut pas de cette atmosphère, et moi non plus bien sûr.

L'entraîneur de 71 ans, qui a coach la Belgique de septembre 2009 à mai 2010, avait déjà annoncé qu'il allait quitter le FC Utrecht après cette saison.

Giovanni van Bronckhorst s'arrête lui à la fin de la saison au Feyenoord. Il y travaille depuis 2015. Mené par l'ancien arrière gauche, Feyenoord a remporté son premier titre national en dix-huit saisons au printemps 2017. Ces dernières années, Van Bronckhorst a également mené son équipe à deux victoires en Coupe des Pays-Bas (2016 et 2018) et deux Supercoupes (2017 et 2018).

Cette saison, après vingt journées de championnat, Feyenoord occupe la troisième place en Eredivisie avec 39 points, loin du PSV (55 pts) et de l'Ajax (50).