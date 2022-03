L'ancien coach péhémère des Diables rouges va intégrer le staff d'Utrecht qui vient de licencier René Hake. A 74 ans, il ne pense pas encore à la retraite.

Dick Advocaat a intégré jeudi le staff technique du FC Utrecht, a annoncé le club néerlandais de football. Le technicien de 74 ans va assister l'entraîneur ad interim Rick Kruys, qui terminera la saison après le licenciement de René Hake. Advocaat était le T1 du club d'Eredivisie lors de la saison 2018-2019. Sous ses ordres, le FC Utrecht s'était qualifié pour l'Europe via les playoffs. Il a ensuite pris la direction de Feyenoord (2019-2021) puis celle de l'Irak, où il a été sélectionneur entre août et novembre 2021. Advocaat est également connu en Belgique pour avoir dirigé les Diables Rouges pendant cinq matches entre octobre 2009 et avril 2010. Utrecht, 7e en Eredivisie, compte un Belge dans ses rangs avec Othmane Boussaid, quatre fois international chez les espoirs.