Si l'EURO commençait aujourd'hui, la Belgique alignerait une pâle équipe B.

Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Dennis Praet, TimothyCastagne, Thomas Meunier. Si l'EURO commençait aujourd'hui, on alignerait une pâle équipe B.

Roberto Martínez fait toujours du Roberto Martínez: il reste positif à fond. Comme quand il se dit rassuré par le fait que les dernières blessures d'Eden Hazard ne soient pas liées à son opération à la cheville. Il constate aussi qu'il y a actuellement 20% de blessures en plus en Europe, par rapport aux autres saisons. Et il préfère que "les blessures arrivent maintenant". Positif et rassurant, donc, mais pas aveugle non plus.

En janvier, il expliquait à Sport/Foot Magazine avoir plus de cent joueurs en ligne de mire. Ce week-end, il a cité Jordan Lukaku, qui pourrait ainsi prendre sa revanche sur le championnat d'Europe, cinq ans après sa douloureuse expérience en France. Et aussi Ritchie De Laet, qui a déjà joué deux matches avec les Diables. C'était dans une autre vie, en 2009. Avec Stijn Stijnen et Geoffrey Mujangi Bia... Si, si.

