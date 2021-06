Roberto Martinez a révélé en conférence de presse plusieurs éléments quant à la composition de son équipe en vue du match amical de jeudi contre la Grèce.

L'entraineur national ne comptera pas pour ce match sur les services de Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen et Eden Hazard. Les trois Diables joueront dimanche, lors de la deuxième période du match amical contre la Croatie. Simon Mignolet sera dans les buts jeudi. Axel Witsel et Kevin De Bruyne ne joueront aucun des deux matchs amicaux.

"On essaye de préparer tout le monde pour le premier match de la phase de groupes" a déclaré Roberto Martinez. "Tout le monde doit être au top et les matchs amicaux sont importants pour cela. On peut y évaluer la forme de certains joueurs. Simon (NDLR Mignolet) sera dans les buts. Eden (NDLR Hazard), Jan (NDLR Vertonghen) et Thomas (NDLR Vermaelen) ne joueront pas contre la Grèce, mais bien contre la Croatie. Nous voulons voir Eden jouer 45 minutes dimanche".

Eden Hazard se débat toujours avec une blessure à sa cuisse. L'entraineur des Diables Rouges a justifié l'absence de Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen par leur état de fatigue. "Thomas a voyagé du Japon à la Belgique et il faut toujours prendre en compte le décalage horaire" explique l'entraineur espagnol. "On joue deux matchs en trois jours. Ce n'est donc pas nécessaire pour lui de jouer immédiatement. Vertonghen a eu une longue saison. Il jouera aussi dimanche. Les deux joueurs sont très expérimentés, il faut aussi voir d'autres joueurs évoluer à leurs postes".

"La Grèce sera un bon test pour nous", explique Roberto Martinez. "C'est une équipe totalement différente que celle que nous avions rencontrée durant les qualifications pour le Mondial 2018. Ils ont un entraineur néerlandais (John van't Schip) et essayent de produire du football depuis la ligne arrière. On veut voir quelques joueurs demain et essayer plusieurs combinaisons. On a besoin de matchs pour ça. Les joueurs de la réserve peuvent aussi se faire remarquer. Brandon (NDLR Mechele) et Albert (NDLR Sambi Lokonga) feront partie de la sélection. Zinho (NDLR Vanheusden) est en forme, mais pas encore assez après sa grosse blessure. Nous avons beaucoup d'options avec presque trois joueurs pour chaque poste. On a donc l'embarras du choix".

