Les deux Diables rouges Timothy Castagne et Romelu Lukaku, blessés, vont manquer plusieurs matchs.

Absent jeudi à Athènes avec son équipe de Leicester, lors de la 2e journée de l'Europa League (victoire 1-2 à l'AEK), Timothy Castagne est blessé aux ischios a révélé son entraîneur Brendan Rodgers. Il ne jouera plus avant la trêve internationale. En d'autres mots, le Diable Rouge sera indisponible pour les trois dernières rencontres de la Belgique cette année : le 11 novembre contre la Suisse, le 15 contre l'Angleterre et le 18 face au Danemark.

"Ce n'est pas très sérieux, mais je m'attends à ce que Timothy ne revienne qu'après la trêve internationale", a précisé le manager des Foxes repris par la BBC.

Outre les trois matchs de la Belgique, cette élongation à la cuisse privera l'arrière d'aile des matchs de Premier League à Leeds le 2 novembre, contre Wolverhampton le 8 noveùbre et celui d'Europa League contre Braga le 5 novembre. Il devrait en revanche être rétabli pour le déplacement à Liverpool le 21 novembre.

Romelu Lukaku est blessé. L'attaquant de l'Inter Milan souffre d'une élongation des adducteurs de la cuisse gauche, a annoncé son club sur son site jeudi soir. La blessure est survenue mardi en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk (0-0).

Romelu Lukaku a passé une IRM à l'Institut Humanitas de Rozzano jeudi matin. Le scanner a révélé une élongation.

Selon les médias italiens, le Diable Rouge ne jouera pas ce samedi contre Parme en championnat et manquera aussi le prochain match de Ligue des champions contre le Real Madrid mardi prochain.

