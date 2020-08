Le centre national de football à Tubize va devenir le "Proximus Basecamp", ont annoncé mardi Proximus et l'Union belge de football.

Proximus a annoncé au début de l'été le renouvellement de son partenariat avec l'URBSFA en tant que "Top Premium Partner" pour les quatre prochaines années.

Dans ce cadre, différentes initiatives ont été mises en place. Ainsi, le centre national de football à Tubize, qui accueille les équipes nationales (des jeunes aux Red Flames & Red Devils) et la majorité des matchs des équipes nationales de jeunes, sera renommé "Proximus Basecamp". Certains des matchs des jeunes seront retransmis en direct sur les chaînes Proximus Sports, annonce encore l'opérateur.

Ce nouveau partenariat inclura également les "eDevils", l'équipe nationale de esport. Ici aussi, en tant que partenaire principal. Le Proximus Basecamp intègrera également une zone d'entraînement qui sera utilisée par les eDevils pour s'entraîner, développer leurs compétences et ainsi atteindre leur plein potentiel.

Enfin, Proximus et l'URBSFA confirment leur collaboration dans le cadre du projet 'Love Football'. Le projet, lancé au début de 2020 par la URBSFA en collaboration avec Proximus et ING, vise à "inciter davantage de filles à goûter à la magie et au plaisir du ballon rond".

"Début juillet, nous avons annoncé avoir étendu notre partenariat avec Proximus", a expliqué Manu Leroy, Directeur Marketing & Communication à l'URBSFA. "Dans le cadre du renouvellement de notre partenariat, nous allons travailler ensemble encore plus étroitement qu'auparavant. Cela fait de Proximus le partenaire idéal pour poursuivre le développement technologique de notre Belgian Football Center à Tubize. C'est la raison pour laquelle le Belgian Football Center s'appelle désormais le Proximus Basecamp".

"Nous sommes ravis de pouvoir associer notre nom au Proximus Basecamp", se réjouit Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer de Proximus. "Les Diables Rouges et les Red Flames sont deux équipes qui incarnent parfaitement l'esprit 'Think Possible', en s'améliorant chaque jour et en réunissant tout le monde autour d'un objectif ambitieux. Avec notre soutien aux équipes de jeunes et eDevils, nous voulons inspirer de nouvelles générations et les inciter à poursuivre leurs rêves et leurs passions. La collaboration de longue date que nous avons avec l'Union Belge de Football constitue déjà une base solide, et je suis convaincu que nous écrirons encore de beaux chapitres ensemble."

