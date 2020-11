Découvrez la sélection complète de Roberto Martinez.

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 6, 2020

Roberto Martinez a révélé vendredi midi sa sélection des 32 Diables Rouges en vue des trois dernières rencontres internationales de la Belgique cette année. La nation N.1 au classement de la FIFA sera opposée à la Suisse en amical le 11 novembre avant de jouer ses deux dernières rencontres décisives du groupe 2 (Ligue A) en Ligue des Nations de football, face à l'Angleterre le 15 novembre et le Danemark le 18. Ces trois matchs, joués à huis clos, se dérouleront à 20h45 à Louvain. Le stade Roi Baudouin a été délaissé en raison du couvre-feu imposé à 22 heures à Bruxelles comme mesure de lutte contre la pandémie de Covid-19. Le couvre-feu est fixé à minuit en Flandres.

La Belgique est en tête de son groupe 2 en Ligue A avec 9 points pour 7 au Danemark et à l'Angleterre. L'Islande n'a toujours pas inscrit le moindre point. Il faut remporter son groupe afin de disputer la phase finale qui réunira les vainqueurs des quatre groupes de Ligue A du 6 au 10 octobre 2021.

Le mois dernier, le coach national avait retenu 33 joueurs en vue des rencontres contre la Côte d'Ivoire (amical 1-1), en Angleterre (Ligue des Nations, défaite 2-1) et en Islande (Ligue des Nations, victoire 1-2). Cinq joueurs avaient fait leur apparition dans le groupe à cette occasion : Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe et Zinho Vanheusden. Il n'y a cette fois qu'un seul nouveau venu l'ailier du Club de Bruges Charles De Ketelaere.

Par rapport au mois précédent, le sélectionneur fédéral enregistre le retour des frères Eden et Thorgan Hazard, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen mais aussi Thomas Vermaelen, à nouveau autorisé à voyager dans devoir suivre ue quarantaine à son retour au Japon. L'autre bonne nouvelle, est la sélection de Romelu Lukaku. Touché aux adducteurs la semaine dernière avec l'Inter en Ligue des champions, le buteur des Diables devrait être en mesure d'être rétabli pour les rencontres décisives face aux Anglais et aux Danois.

En revanche, Martinez sera privé de Timothy Castagne (cuisse) et Yannick Carrasco (cuisse) et bien sûr de Vanheusden (genou), tous trois sont blessés.

Parmi les non-sélectionnés figure Divock Origi, l'attaquant de Liverpool, n'a pas trouvé grâce aux yeux de Martinez.

