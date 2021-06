C'est ce qu'a annoncé le sélectionneur national Roberto Martinez lors de la conférence de presse du jour

Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Thomas Vermaelen seront titulaires lundi (21h) contre la Finlande à l'occasion du 3e match des Diables Rouges dans la poule B de l'Euro, a annoncé le sélectionneur Roberto Martinez vendredi en conférence de presse au lendemain de la qualification de la Belgique pour les huitièmes de finale de l'Euro après sa victoire au Danemark (1-2).

Les trois premiers ont récemment effectué leur retour et le but de leur titularisation est de leur donner du temps de jeu afin de les préparer à tenir l'intégralité d'une rencontre lors de la phase à élimination directe. Quant à Vermaelen, il a dû se contenter d'une montée dans les arrêts de jeu contre les Danois. Première de son groupe B avec 6 points, la Belgique devra encore prendre un point contre la Finlande lundi à Saint-Pétersbourg (21h) pour s'assurer de terminer première. Pour le sélectionneur national, cette rencontre sera primordiale pour permettre à ses revenants d'acquérir du rythme et le volume pour tenir 90 minutes. Si les Diables Rouges terminent premiers, ils se produiront dimanche 27 juin à Séville (21h) contre le troisième du groupe A, D, E ou F. En cas de victoire, c'est un déplacement à Munich le 2 juillet qui attend les Belges, contre le vainqueur du duel entre le premier du groupe A et le deuxième du groupe C.

L'entraînement des Diables Rouges à huis clos

"Les sessions le lendemain des matches sont toujours fermées pour la seule et unique raison que seul un petit groupe de joueurs monte sur le terrain", a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse. Rentrée en Belgique dans la foulée du match hier, l'équipe nationale va préparer son dernier match du groupe B dans son camp de base brabançon. Initialement, il était prévu que les Diables prennent la direction de Saint-Pétersbourg sans repasser par la Belgique. Mais les conditions d'entraînement dans le vieux stade Petrovski et sanitaires ont été jugées insuffisantes par le staff belge. "Nous avons eu un très bon voyage de retour de Copenhague vers la Belgique, je suis ravi d'avoir trouvé cette solution. Les joueurs sont très contents d'être ici, ils se sentent comme à la maison. C'est le meilleur endroit pour qu'ils puissent se relaxer", a ajouté le Catalan. La délégation noir-jaune-rouge partira de Charleroi dimanche sur le coup de 13h30 et rejoindra la ville impériale en fin d'après-midi. À noter que les Diables Rouges ne s'entraîneront pas en Russie, préférant une dernière session à Tubize dimanche matin.

