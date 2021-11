Le dossier à charge du champion du monde 2018 ne cesse de s'épaissir.

Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé de deux viols supplémentaires et comparaîtra devant un tribunal mercredi, a annoncé mardi le Crown Prosecution Service, le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre.

Benjamin Mendy est maintenant visé par six chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle. Le champion du monde 2018 devait être jugé à partir du 24 janvier 2022 avait annoncé la justice au mois de septembre à la suite de ses premières inculpations: trois viols en octobre 2020 et un viol en août 2021, commis à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

#Breaking Manchester City footballer Benjamin Mendy, 27, has been charged with two additional counts of rape, the Crown Prosecution Service said pic.twitter.com/775v5wSzdF — PA Media (@PA) November 16, 2021

Ces révélations tombent à un mauvais moment pour Mendy qui doit annoncer cette semaine à la justice britannique s'il plaide coupable ou non pour ses quatre affaires de viols et l'agression sexuelle présumés.

Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé de deux viols supplémentaires et comparaîtra devant un tribunal mercredi, a annoncé mardi le Crown Prosecution Service, le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre. Benjamin Mendy est maintenant visé par six chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle. Le champion du monde 2018 devait être jugé à partir du 24 janvier 2022 avait annoncé la justice au mois de septembre à la suite de ses premières inculpations: trois viols en octobre 2020 et un viol en août 2021, commis à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.Ces révélations tombent à un mauvais moment pour Mendy qui doit annoncer cette semaine à la justice britannique s'il plaide coupable ou non pour ses quatre affaires de viols et l'agression sexuelle présumés.