Kevin De Bruyne (Manchester City) et Jan Vertonghen (Tottenham) ont été retenus dans la liste de vingt joueurs ayant animé la Ligue des Champions. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez faisait partie des connaisseurs ayant établi la sélection.

Liverpool, qui s'est imposé samedi 2-0 face à Tottenham, sera représenté par Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson et Sadio Mané. Outre Vertonghen, Moussa Sissoko et Lucas Moura ont été retenus pour les Spurs.

Le beau parcours de l'Ajax éliminé en demi-finale par Tottenham a permis à Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, David Neres et Dusan Tadic d'être sélectionnés.

Les autres joueurs retenus sont Marc-André ter Stegen et Lionel Messi (FC Barcelone), De Bruyne et Raheem Sterling (Manchester City), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon) et Cristiano Ronaldo (Juventus).

Parmi les experts désignés par l'UEFA, on retrouvait aux côtés de Martinez, David Moyes, Raúl et Gareth Southgate.