L'unique buteur de la finale de Ligue des champions Kingsley Coman, attaquant du Bayern Munich et ancien joueur du Paris SG, a vécu dimanche des "sensations extraordinaires" mais a avoué avoir "un peu mal au coeur" pour le PSG, a-t-il réagi.

"C'est des sensations extraordinaires, beaucoup de bonheur, un peu de tristesse pour Paris, ils ont fait un parcours extraordinaire. Mon coeur était 100% Bayern car je suis 100% professionnel, mais je vais pas mentir, voir Presnel (Kimpembe) comme ça, voir notre équipe comme ça, ça fait un peu mal au coeur", a lancé Coman au micro de RMC Sport. "Le Bayern a gagné mais il faut respecter ce que Paris a fait".

Buteur de la tête à la 59e minute pour offrir au club allemand le 6e titre de son histoire dans la compétition, Coman s'est satisfait de la performance de son équipe. "On a essayé de maîtriser le match, maintenir la pression. Ils ont eu des contres qui pouvaient être dangereux mais on n'a pas pris de but et on a gagné, c'est le plus important", a-t-il expliqué.

L'expérience a-t-elle fait la différence ? "Je pense que c'est un petit détail qui peut jouer, mais il n'y a pas que ça dans la rencontre. Paris a fait un super match, nous aussi, je pense que c'était une belle finale et on est vraiment heureux", a-t-il encore répondu.

