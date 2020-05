L'UEFA envisage de faire disputer les rencontres de Ligue des Champions et d'Europa League en un match unique et dans une seule ville à partir des quarts de finale. C'est ce qu'Angel Torres, président de Getafe, encore engagé en Europa League, a déclaré vendredi dans l'émission El Transistor sur la radio Onda Cero.

"Le plan de l'UEFA est de jouer, à partir des quarts de finale de la Ligue des champions et de l'Europa League, dans un seul lieu et un seul match, mais rien n'a été confirmé. Ils décideront le 17 juin", a déclaré Torres. Une réunion du Comité exécutif de l'UEFA est programmée le 17 juin.

La semaine passée, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a rappelé que l'UEFA espère achever la saison européenne "à la fin du mois d'août". L'instance européenne étudie différentes options pour terminer la Ligue des Champions et l'Europa League.

Quatre matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions doivent encore se disputer. En ce qui concerne l'Europa League, deux huitièmes de finale, dont Inter/Getafe, doivent encore jouer le match aller.

