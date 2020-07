Un club de Premier League a récemment perdu 1,1 millions d'euros après qu'un accord de transfert a été visé par des hackers. La fraude a finalement été arrêtée par la banque du club. Le Centre national de la cybersécurité britannique (NCSC) l'a annoncé dans un rapport mercredi soir.

Le rapport précise que l'adresse mail du dirigeant responsable a été piratée et qu'un montant d'un million de livres a pu être volé. La banque du club avait tiré la sonnette d'alarme et annulé la transaction.

Selon le rapport, ce ne serait pas la première fois que des clubs sportifs britanniques sont visés. Il leur est d'ailleurs conseillé de renforcer leur sécurité sur Internet.

Lors d'un autre incident, un collaborateur de courses hippiques a perdu 15.000 livres (16.000 euros) sur une fausse version du site de seconde main eBay.

Le NCSC a remarqué dans une enquête que 30% des incidents concernaient des montants de plus de 10.000 livres (11.000 euros) ou plus. Le plus gros dommage subi a été de 4 millions de livres (4,4 millions d'euros).

