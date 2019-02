Des footballeurs détenus trois jours après une bagarre dans un bar en Chine

"Les joueurs ont enfreint les règles de l'équipe, ils sont sortis sans permission, se sont querellés avec d'autres à l'entrée d'un bar et se sont ensuite livrés à des violences physiques", a précisé le club dans un communiqué dimanche soir. L'incident s'est produit le 21 février dans la ville de Kunming, où l'équipe de Teda, entraînée par l'Allemand Uli Stielike, effectuait un stage de préparation une semaine avant le début de la nouvelle saison ce week-end.

"Ils ont été sanctionnés par la police de Kunming qui leur a infligé trois jours de détention administrative", a ajouté le club. La détention administrative est un fait assez courant en Chine où la police peut infliger jusqu'à 15 jours de privation de liberté.

Le club n'a pas dévoilé les noms des joueurs mais indiqué qu'ils étaient en équipe réserve et allaient devoir faire leur autocritique par écrit et procéder à une "profonde réflexion". Les joueurs ont également été sanctionnés par une amende et exclus temporairement de Teda, club qui éprouve des difficultés en Super League ces dernières saisons. Les entraîneurs de l'équipe réserve n'étaient pas impliqués dans l'incident mais ils se verront aussi infliger une amende, a encore dit le club.