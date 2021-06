Le sélectionneur national Roberto Martinez, Yannick Carrasco et Simon Mignolet ont donné leurs impressions après le partage de la Belgique contre la Grèce, premier adversaire de la préparation en vue de l'Euro.

C'est un Roberto Martinez résolument positif qui s'est présenté à la presse après le partage de ses Diables Rouges contre la Grèce (1-1) lors de son premier match de préparation avec l'Euro 2020. "Nous sommes davantage préparés qu'avant la rencontre", a dit l'Espagnol.

"Nous avons besoin de ces matches amicaux car nous ne pouvons pas tout travailler à l'entraînement", a ajouté Martinez, avouant que son équipe avait parfois défendu son rectangle de manière trop peu agressive. "Dimanche, nous avons un match contre une forte équipe de Croatie et nous allons devoir être prêts."

Martinez a pointé les performances de plusieurs joueurs, dont Dennis Praet. "Je suis très content de sa performance, surtout au vu de son temps de jeu en club depuis mars. Je suis aussi heureux de voir Jérémy Doku balle au pied, nous pouvons percevoir son talent."

Le Catalan a aussi insisté sur l'engagement de Yannick Carrasco et Romelu Lukaku, respectivement champion d'Espagne et d'Italie avec l'Atlético et l'Inter. "Pouvoir afficher le niveau international après une telle saison, c'est bien. Parfois, il peut y avoir un peu de décompression après un titre."

En fin de match, le sélectionneur a surpris en faisant monter Matz Sels. Le gardien de Strasbourg a donc fait ses débuts en équipe nationale après une longue blessure. "Pour moi, c'était important d'un point de vue psychologique", a assuré Martinez, qui a aussi profité des dernières minutes pour voir Leander Dendoncker à l'oeuvre en défense et l'association entre Youri Tielemans et Dennis Praet au milieu.

Thorgan Hazard remercie Yannick Carrasco, auteur de la passe décisive sur son but © Getty

"C'est une période de collecte d'informations. Nous n'avons pas programmé ce match pour le gagner, mais nous voulions gagner. Nous allons apprendre. Pour moi, le principal c'est qu'aucun joueur n'est blessé."

Carrasco pas inquiet par le partage : "Il faut se mettre en jambes"

Yannick Carrasco a été remuant et a notamment délivré l'assist pour Thorgan Hazard. "C'est un match amical pour se mettre en jambes. Après dix jours sans jouer, c'est toujours compliqué et ça fait longtemps que nous n'avons pas joué ensemble. Il faut oublier le score et retenir ce que nous avons bien fait et moins bien fait."

"C'était par exemple plus important d'aller dans le rouge physiquement afin d'être prêt pour l'Euro", a ajouté Carrasco, qui a joué en soutien de Romelu Lukaku puis de Michy Batshuayi, soit un cran plus haut qu'à l'Atlético. "Eden Hazard n'est pas là donc ça facilite la chose. C'est une position que je préfère car en tant que joueur offensif, on veut toujours évoluer plus haut."

Simon Mignolet n'a pas su garder le zéro malgré quelques beaux arrêts. © belga

"Je pense que nous avons montré de l'envie contre une équipe de Grèce compliquée à jouer. Nous manquons un peu de rythme. Ce soir, c'était un bon match d'entraînement, ni plus ni moins. Dimanche nous avons encore un match de préparation contre la Russie. Le seul but est d'être prêt pour défier la Russie."

Simon Mignolet n'a pas pu garder le zéro : "Certaines choses à travailler"

Titulaire, Simon Mignolet a longtemps permis à la Belgique de ne pas encaisser mais le gardien de Bruges s'est finalement retourné sur une phase arrêtée.

"C'est vrai j'ai dû faire quelques arrêts mais nous sommes dans une période d'entraînement. Quand on est premiers au classement FIFA on veut gagner, ça n'a pas réussi. C'est toujours dommage", a dit le gardien.

"Nous ne sommes pas parvenus à marquer le deuxième but et avons cherché à marquer après l'égalisation. Il faut prendre le positif. Certains jeunes ont pu jouer par exemple. Mais c'est clair que nous voulons mettre les points sur les i. Il faut par exemple travailler les phases arrêtées", a ajouté Mignolet, précisant que les Diables n'ont eu que deux entraînements depuis le début de leur rassemblement lundi.

Le secteur défensif n'a pas rassuré jeudi mais Mignolet est resté positif. "Nous ne défendons pas à trois ou à cinq mais bien en équipe. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais donner des notes aux joueurs. La Grèce a très bien joué, de manière compacte, et nous n'avons pas été en mesure de leur mettre la pression. Le mérite leur revient."

Mignolet a été remplacé à la dernière minute pour permettre à Matz Sels de signer sa première apparition chez les Diables "C'était sûrement plus dur pour lui d'entrer à ce moment-là que pour moi de sortir. Mais il mérite cette cap après cette longue blessure. Félicitations à lui."

Dimanche, Roberto Martinez disposera d'un second match de préparation avant de se tourner définitivement vers le tournoi continental. Les Diables Rouges défieront la Croatie, vice-championne du monde, toujours à Bruxelles.

