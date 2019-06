Derby County a autorisé son entraîneur Frank Lampard à discuter avec Chelsea pour un retour à Stamford Bridge, a annoncé mardi le club anglais de 2e division.

"Derby County peut confirmer avoir donné la permission à Chelsea de discuter avec Frank Lampard à propos du poste d'entraîneur vacant à Stamford Bridge", a tweeté Derby.

Chelsea est à la recherche d'un nouvel entraîneur après le départ de Maurizio Sarri vers la Juventus Turin, au bout d'une saison seulement à Londres.

Lampard, légende des "Blues" après 484 matches en bleu, reste le meilleur buteur de l'histoire d'un club (211 buts) avec lequel il a remporté trois titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions en 2012. Le technicien âgé de 40 ans avait quitté Chelsea en 2014 avant de prendre sa retraite en 2016, après deux piges à Manchester City et New York City.

Depuis 2018, il s'est installé sur le banc de Derby County, pensionnaire de Championship. Pour sa première saison derrière un banc, l'Anglais a mené les "Rams" aux barrages d'accession et impressionné en coupes avec notamment l'élimination de Manchester United.