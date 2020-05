Le milieu de terrain anglais de Tottenham, Dele Alli, a été menacé par un couteau lors d'un cambriolage aux premières heures du mercredi matin, a révélé BBC Sport.

Deux hommes sont entrés par effraction dans la maison de Dele Alli, 24 ans, dans le nord de Londres, où il passe son temps confiné avec son frère et leurs partenaires respectifs.

Alli a été menacé et frappé pendant l'incident, et a subi des blessures mineures au visage lors d'une bagarre.

Les intrus ont volé des bijoux.

Alli a remis à la police des images de vidéosurveillance, précise encore la BBC.

Le 11 mars dernier, le domicile de Jan Vertonghen, équipier de Dele Alli à Tottenham, avait été l'objet d'un cambriolage. Le Diable Rouge était absent à l'inverse de son épouse et de ses deux enfants qui avaient également été menacés au couteau par les malfrats.

