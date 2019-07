L'Union européenne de football a révélé sur son site internet www.uefa.com qu'elle a enregistré près de vingt millions de demandes de billets (19,3 millions) pour la phase finale de l'Euro 2020, à l'issue de la première période de vente qui se terminait le vendredi 12 juillet. Soit 8,3 millions de plus que le record datant de l'Euro 2016 en France.

Les demandes proviennent de 213 pays. Il sera procédé à un tirage au sort pour désigner les gens qui pourront transformer leur demande en billets. Ils seront prévenus au plus tard à la mi-août, et auront alors dix jours pour payer leur commande. Les autres seront placés sur une liste et seront les premiers avertis de l'ouverture d'une autre phase de demandes (la suivante en décembre).

La prochaine phase débutera lorsque les nations qualifiées seront connues et le tirage au sort de la phase finale effectué (30 novembre à Bucarest). Les fans pourront alors acheter des billets 'follow your team' (suivez votre équipe) qui garantiront des places pour chaque match de leur pays. Trois millions de tickets seulement, seront mis en vente à l'occasion de cette 16e édition du championnat d'Europe des nations.

L'Euro 2020 se jouera du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 12 pays et réunira 24 équipes. Il y aura 51 matches. Les demandes de billets pour la finale à Londres atteignent presque la barre des deux millions (1,9 millions, soit 22 fois la capacité du stade de Wembley). Outre les demi-finales et la finale, ce sont les tickets pour les matches de groupes à Munich et Amsterdam qui sont les plus convoités.