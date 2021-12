Chelsea et Romelu Lukaku, pendant 45 minutes, se sont inclinés 3-2 sur le terrain de West Ham lors de la 15e journée de Premier League samedi après-midi. Les Blues restent calés à 33 points et pourraient voir Manchester City s'emparer de la première place en cas de succès à Watford.

Sur le banc pour la troisième fois d'affilée en championnat depuis son retour de blessure, Romelu Lukaku a bénéficié de plus de temps de jeu que lors des deux rencontres précédentes (9 et 22 minutes), puisqu'il est entré à la mi-temps. Les Bleues menaieent 1-2 quand le Dibale Rouge est monté au jeu. Thiago Silva avait ouvert la marque peu avant la demi-heure de jeu (28e, 0-1), avant que West Ham ne rétablisse l'égalité à 5 minutes de la pause par Manuel Lanzini, à la suite d'une faute du gardien Edouard Mendy (40e, 1-1). Chelsea reprenait l'avantage juste avant la mi-temps par une superbe volée de l'intérieur du pied droit dans le rectangle de Mason Mount sur une longue passe d'Hakim Ziyech (44e, 1-2).

Au retour des vestiaires, les Hammers ne tardaient pas à une nouvelle fois recoller au score par l'intermédiaire de Jarrod Bowen, auteur d'une frappe du pied gauche à l'entrée du rectangle (56e, 2-2). Monté au jeu dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Arthur Masuaku allait offrir la victoire à West Ham à quelques minutes de la fin de la rencontre. Sur le côté gauche, le Congolais tentait sa chance et son envoi était dévié par Ruben Loftus-Cheek avant d'aller se loger dans les filets d'Edouard Mendy (87e, 3-2).

