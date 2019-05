Dedryck Boyata quitte le Celtic Glasgow pour le Hertha Berlin, où il a signé pour "plusieurs saisons", annonce le club allemand dimanche. Le Diable Rouge de 28 ans était en fin de contrat à Glasgow, où il est arrivé en 2015.

Le défenseur belge était arrivé à l'âge de 15 ans en équipes de jeunes de Manchester City en 2006, en provenance du FC Brussels. Il a débuté en équipe première des Citizens en janvier 2010. Il a joué 17 matches avec l'équipe A cette saison-là et a été appelé en équipe nationale, pour le match contre l'Autriche (4-4) du 12 octobre 2010 en qualifications pour l'Euro 2012.

Le Bruxellois a ensuite été prêté à Bolton (2011-2012) et au FC Twente (2012-2013). Il avait resigné en mai 2014 un contrat de deux ans mais était sur une voie de garage à City, et s'était engagé pour quatre ans avec le Celtic en 2015. En quatre ans à Glasgow, il a été quatre fois champion d'Ecosse, de 2016 à 2019 et a remporté la Coupe d'Ecosse en 2017 et 2018.

Boyata s'est aussi installé dans le noyau des Diables Rouges, avec lesquels il a terminé à la 3e place de la Coupe du monde 2018. Dedryck Boyata est le premier renfort estival du Hertha Berlin, qui a terminé 11e de la Bundesliga.