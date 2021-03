Retrouvez le meilleur du foot étranger dans Raimundo, le webzine de Sport/Foot Mag !

Ce vendredi 19 mars à 21 heures, Sport/Foot Magazine lance son tout nouveau magazine numérique sur les grandes compétitions étrangères : Raimundo. Ce magazine 100% web sera dispo en ligne tous les vendredis à 21 heures pétantes.

Ce webzine de 18 pages vous dira tout sur l'actu des cinq grands championnats, avec des interviewes hebdomadaires, des reportages et des opinions.

Le nom de "Raimundo" s'inspire de deux grands messieurs de l'histoire du football belge : Raymond Braine, le premier joueur noir-jaune-rouge à avoir placé la Belgique sur la carte du foot international, et Raymond Goethals, le seul entraîneur belge à avoir remporté la Coupe d'Europe, ancêtre de la Ligue des Champions. Tu saisis, fieu ?!

À partir de 21 heures, ce vendredi soir, les abonnés Sport/Foot Mag pourront lire gratuitement Raimundo via notre kiosque, ou sur www.footmagazine.be/raimundo. Ceux qui n'ont pas encore la chance d'être abonnés peuvent découvrir notre webzine séparément pour 4,95 euros par mois.

