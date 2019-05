L'observatoire du football CIES a présenté un document réunissant les joueurs de moins de 20 ans possédant la plus grande valeur marchande, dans les cinq grands championnats. Jadon Sancho (Dortmund) arrive en tête.

C'est l'international anglais et joueur du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, qui arrive en tête de ce classement réservé aux joueurs nés après le 1er janvier 1999.

Sa valeur estimée, grâce à l'algorithme mis en place par le CIES, est de 150 millions d'€. Il arrive devant la révélation de la Premier League, Matteo Guendouzi. Le joueur d'Arsenal, arrivé cet été en provenance de Lorient, représente une valeur de 70 millions d'€.

S'en suivent Nicolò Zaniolo (AS Roma, 67.4 millions d'€), Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 64.3 millions d'€), Declan Rice (West Ham, 64.2 millions d'€), Gianluigi Donnarumma (Milan AC, 59.4 millions d'€) et Vinícius Júnior (Real Madrid, 55 millions d'€), qui sont tous des joueurs estimésà plus de 50 millions d'€.

La nationalité la plus représentée est la nationalité française (18 joueurs), devant les Anglais (9 joueurs). Nous ne retrouvons pas de joueur belge dans ce classement.