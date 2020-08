La Ligue des Champions et la saison 2019-2020 sont terminées. Mais qui a gagné le droit de faire partie de l'équipe européenne de l'année ? La rédaction de Sport/Foot Magazine établit son onze-type.

Gardien: Manuel Neuer (34 ans | Bayern Munich)

Il est complètement revenu au premier plan. Le portier allemand est peut-être bien le meilleur au monde et il l'a encore démontré durant le Final 8 de la Ligue des Champions, en effectuant quelques arrêts sublimes dans des moments plus délicats pour son équipe. Le gardien, qui participe très bien au jeu, ne s'est retourné que 49 fois en 51 matches cette saison. En Ligue des Champions, il n'a encaissé que huit buts dans les onze matches remportés par le champion. La classe absolue.

Manuel Neuer a encore prouvé cette saison qu'il est un des meilleurs gardiens du monde. © DPA

Arrière gauche: Alphonso Davies (19 ans | Bayern Munich)

S'il faut élire la révélation de la saison, qui choisir d'autre qu'Alphonso Davies ? Le back canadien du Bayern a éclos cette saison. Ses raids dévastateurs donnent toujours des cauchemars à ses adversaires (parlez-en à l'arrière droit Nelson Semedo). Davies, qui n'a encore que 19 ans, peut en outre se targuer de posséder un excellent tir et il a aussi le sens du but. Cette saison, il a marqué trois buts et délivré dix assists en 46 parties.

La révélation de la saison: Alphonso Davies. © IMAGO

Défenseur central: Sergio Ramos (34 ans | Real Madrid)

Il est LE capitaine du Real Madrid et une légende vivante. À 34 ans, Sergio Ramos est toujours extrêmement précieux. À la reprise de la compétition, il a entraîné son équipe à un niveau supérieur et après deux saisons, il a enfin reconquis le titre, au détriment du FC Barcelone, l'éternel rival du Real. Il n'est pas seulement un meneur d'hommes : ses buts ont également contribué au titre du Real. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à onze reprises en Liga. Ramos est du même coup devenu le défenseur le plus prolifique de l'élite espagnole avec un total de 71 goals.

Ramos a conduit son équipe à un nouveau titre en Espagne. © GABRIEL BOUYS / AFP

Défenseur central: Virgil van Dijk (29 ans | Liverpool)

Après trente ans, Liverpool a enfin reconquis le titre en Angleterre. La machine de Jürgen Klopp a pulvérisé ses concurrents en Premier League. Elle a encaissé fort peu de buts et le mérite en revient essentiellement à Virgil van Dijk. Le Néerlandais a été le plus cool de la défense. Sa vitesse et sa puissance ont mis les attaquants adverses à mal. Il était la pièce manquante du puzzle de Klopp, un puzzle qui est probablement prêt à dominer le football durant les prochaines années.

Virgil van Dijk: la classe à l'état pur. © PRESSASSOCIATION

Arrière droit: Trent Alexander-Arnold (21 ans | Liverpool)

Quelles sont les qualités requises pour un back moderne ? Il doit être capable de défendre, être rapide, doté d'un bon passing et, si possible, marquer de temps en temps. Eh bien, à 21 ans, Trent Alexander-Arnold possède déjà tous ces atouts. Cette saison, TAA a délivré treize assists en Premier League, ce qu'aucun défenseur n'a réussi avant lui. En sus, il a inscrit quatre buts. Bref, l'Anglais a rendu sexy le poste d'arrière droit.

De quoi TAA n'est-il pas capable ? © PHIL NOBLE / AFP

Médian défensif: Thiago (29 ans | Bayern Munich)

Barcelone aimerait le récupérer... Le joueur, formé par les Blaugranas, a atteint le sommet de son art à 29 ans et l'a encore démontré en Ligue des Champions sous le maillot du Bayern. L'Espagnol n'est pas l'homme des buts ni des assists (trois goals et deux passes décisives en quarante joutes, ce n'est pas énorme), mais Thiago est extrêmement utile dans l'entrejeu allemand. Il distribue le jeu avec aisance depuis la ligne médiane. Il a toutefois annoncé qu'à 29 ans, il avait besoin de relever un nouveau défi. Où va-t-il disputer la saison à venir ?

Thiago: le métronome de l'entrejeu bavarois. © SIPAUSACOLLECTIONS

Médian offensif: Kevin De Bruyne (29 ans | Manchester City)

Kevin De Bruyne a signé une saison fantastique avec Manchester City. Il a en effet délivré 23 assists en 48 matches, tout en inscrivant seize buts. Le Diable rouge a effectué vingt de ses passes décisives en Premier League, égalant ainsi le record établi par Thierry Henry durant la saison 2002-2003. Ça ne lui a malheureusement valu qu'une League Cup, puisque City a loupé le titre en Angleterre et a été éliminé de la Ligue des Champions par Lyon.

Ses vingt assists ne lui ont pas permis d'établir un nouveau record. © AFP / FREDERIC HAPPE

Médian offensif : Bruno Fernandes (25 ans | Manchester United)

Aucun joueur n'a eu un impact aussi important sur les résultats de sa formation cette saison. Le médian portugais est arrivé fin janvier dans un Manchester United à la peine et il l'a ressuscité. Avec huit buts et sept assists depuis février, il a rendu tout son attrait à United. Résultat : les Red Devils n'ont plus perdu de match en Premier League et ont même arraché un billet pour la Ligue des Champions. Ils ne se sont inclinés qu'en demi-finales de l'Europa League, contre Séville.

Bruno Fernandes s'est imposé en Premier League en l'espace de quelques mois. © DPA

Ailier gauche: Cristiano Ronaldo (35 ans | Juventus)

Saison après saison, CR7 fait ce en quoi il excelle : marquer. Cette année encore, il a inscrit 31 buts en Serie A, un record pour un footballeur de la Juve. Il a également conduit la Vieille Dame à son huitième titre d'affilée. Il n'a échoué qu'en Ligue des Champions, alors que c'est pour remporter cette épreuve que la Juventus l'a enrôlé. Cristiano et consorts ont échoué en huitième de finale face à Lyon et n'ont donc pas pu participer au Final 8 de Lisbonne.

31 buts et pourtant, Ciro Immobile lui a chipé le titre de meilleur buteur. © SIPAUSACOLLECTIONS

Ailier droit: Lionel Messi (33 ans | FC Barcelone)

Barcelone a été à la peine cette saison mais c'eût été encore pire sans Lionel Messi. L'Argentin a en fait été le seul joueur digne de cette équipe. Il a encore prouvé cette saison qu'il est le meilleur joueur de tous les temps, avec 31 buts et 26 assists en 44 matches. Rien qu'en championnat, son compteur affiche 25 buts et 21 assists, des chiffres sensationnels. Sa saison s'est toutefois achevée en mode mineur, sur la raclée 2-8 infligée par le Bayern. Va-t-il prendre un nouveau départ sous la direction de Ronald Koeman ?

Le Barça a connu une saison catastrophique, mais pas Messi. © Rafael Marchante / AFP

Attaquant de pointe: Robert Lewandowski (32 ans | Bayern Munich)

Le Polonais doit enrager. Il reste sur la meilleure saison de sa carrièr, mais France Football ne remet pas le Ballon d'or cette année. Lewandowski avait en effet de fortes chances de ramener le prestigieux trophée chez lui : cette saison, il a marqué pas moins de 55 buts en 47 matches. Il a remporté le triplé Ligue des Champions-Bundesliga-Coupe avec le Bayern, il est le meilleur buteur de Bundesliga et de Ligue des Champions, avec une fameuse avance. Il est actuellement le meilleur avant-centre du monde.

Saison archi-pleine pour Lewa. © IMAGO

Le onze de la saison de Sport/Foot Magazine. © Sport/Foot Magazine

