Classement des 30 clubs de football les plus riches du monde à l'issue de la saison 2018-2019, établi par le cabinet Deloitte et rendu public mardi.

1. FC Barcelone (Esp) 840,8 millions d'euros

2. Real Madrid (Esp) 757,3

3. Manchester United (Ang) 711,5

4. Bayern Munich (All) 660,1

5. Paris Saint-Germain (Fra) 636

6. Manchester City (Ang) 610,6

7. Liverpool (Ang) 604,7

8. Tottenham (Ang) 521,1

9. Chelsea (Ang) 513,1

10. Juventus (Ita) 459,7

11. Arsenal (Ang) 445,6

12. Borussia Dortmund (All) 377,1

13. Atletico Madrid (Esp) 367,6

14. Inter Milan (Ita) 364,6

15. Schalke 04 (All) 324,8

16. AS Rome (Ita) 231,0

17. Lyon (Fra) 220,8

18. West Ham (Ang) 216,4

19. Everton (Ang) 213

20. Naples (Ita) 207,4

21. AC Milan (Ita) 206,3

22. Leicester City (Ang) 200,0

23. Ajax Amsterdam (P-B) 199,4

24. Benfica (Por) 197,6

25. Wolverhampton (Ang) 195,5

26. Valence (Esp) 184,7

27. Eintrcht Francfort (All) 183,8

28. Zenit St-Pétersbourg (Rus) 180,4

29. FC Porto (Por) 176,2

30. Crystal Palace (Ang) 174,5

