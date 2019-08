Transféré au Real Madrid cet été pour plus de 100 millions d'euros, Eden Hazard s'est trouvé un nouveau logement dans la capitale espagnole pour la coquette somme de 11 millions d'euros, selon le quotidien Semana. Le Diable Rouge a racheté la villa au chanteur espagnol Alejandro Sanz.

La nouvelle propriété d'Eden Hazard est une maison spectaculaire aux dimensions énormes (un terrain de 5.151 mètres carrés) située à La Finca, dans la banlieue ouest de Madrid. Cela fait plus d'un an que le chanteur Alejandro Sanz avait mis en vente sa villa sans toutefois trouver d'acheteur. Et pour cause, le prix fixé à 11 millions a dû en repousser plus d'un.

La maison comporte de nombreuses pièces mais a été inhabitée pendant une longue période. Selon Semana, Hazard a voulu y faire quelques modifications avant d'y emménager définitivement.

Spa, salle de cinéma et terrain de tennis

La villa possède une piscine intérieure, un spa, une salle de sport, une salle de cinéma, une cave et un terrain de tennis, affirme Semana. Elle est complétée par des accessoires de luxe, et la domotique y contrôle chacune des pièces.

De quoi mettre Hazard dans les meilleures conditions pour commencer son aventure chez Les Galactiques.

Découvrez toutes les photos de la villa ici.