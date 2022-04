La vente aux enchères du maillot de l'équipe d'Argentine porté par Diego Maradona en quarts de finale du Mondial 1986 de football face à l'Angleterre a débuté mercredi à Londres chez Sotheby's.

L'Argentine avait éliminé l'Angleterre 2-1avant de battre la Belgique (2-0) en demi-finale et de remporter la Coupe du monde mexicaine 3-2 en finale aux dépens de l'Allemagne. Maradona avait ouvert la marque à la 51e d'une reprise de la main, devenu dans l'histoire la "main de Dieu". Trois minutes plus tard, le génial Argentin avait marqué l'un des plus beaux buts de l'histoire en dribblant toute la défense anglaise sur une moitié de terrain avant de déposer le ballon au fond des filets. Le maillot bleu avait été échangé à la fin match avec l'Anglais Steve Hodge.

Le maillot floqué du numéro 10 a d'abord été exposé dans le musée national du football anglais de Manchester avant que Hodge décide de le vendre. L'enchère prendra fin le 4 mai. Les estimations prévoient une somme pouvant atteindre les 6 millions de livres (7.25 millions d'euros).

