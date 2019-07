Le jeune défenseur international néerlandais Matthijs de Ligt, ancien capitaine de l'Ajax Amsterdam, est arrivé mardi soir à Turin, en vue d'un transfert vers la Juventus annoncé comme imminent.

Un temps suivi par le Paris Saint-Germain, le capitaine de 19 ans doit passer la visite médicale mercredi matin selon la presse néerlandaise et italienne, et devrait signer dans la foulée avec le club octuple champion d'Italie en titre.

"Le voilà !", a annoncé la Juventus sur son compte Twitter en diffusant une vidéo du joueur descendant d'un jet privé à l'aéroport de Turin, puis s'adressant aux supporters: "Salut les Bianconeri, c'est Matthijs, je suis vraiment heureux d'être ici".

Selon les médias italiens et néerlandais, l'accord conclu pour ce transfert entre l'Ajax et la Juventus dépasse les 70 millions d'euros, ce qui ferait du Néerlandais le troisième joueur le plus cher de l'histoire de la Vielle Dame après Cristiano Ronaldo (105 millions d'euros) et Gonzalo Higuain (90 millions).

Grand artisan de l'épopée européenne de l'Ajax, demi-finaliste de la Ligue des champions, De Ligt est devenu l'un des défenseurs les plus convoités de la planète football.

Cet athlète au visage juvénile mais à la carrure impressionnante du haut de ses 1,89 m sait jouer des deux pieds et possède un sens du placement impeccable.

Phénomène de précocité, il a effectué ses débuts professionnels en septembre 2016 à l'âge de 16 ans et a porté le maillot "Oranje" de l'équipe nationale à seulement 17 ans en mars 2017.