De Ligt, défenseur le plus cher de l'histoire (top 10)

Matthijs De Ligt, recruté jeudi par la Juventus Turin pour 85,5 millions d'euros (75 M EUR plus 10,5 M EUR de bonus et comissions), devient à 19 ans le défenseur le plus cher de l'histoire du football, devant un autre Néerlandais, Virgil Van Dijk

