À 28 ans, Édouard Mendy vient de passer une étape supplémentaire dans sa carrière en s'engageant avec les Blues de Chelsea. Après une saison au Stade Rennais, le portier sénégalais va vivre un rêve éveillé du côté de Londres. Focus sur une trajectoire étonnante.

En voilà un qui a un parcours atypique. Formé dans différents clubs du Havre, une seule saison au Havre AC, Édouard Mendy commence sa carrière chez les grands à l'AS Cherbourg, à 19 ans, en National. D'abord troisième gardien, il prend rapidement place dans les cages du club normand. Après des relégations successives en CFA puis CFA2 (cinquième division nationale), il quitte le club pour signer à l'Olympique de Marseille.

Il ne jouera qu'une seule saison à l'OM. Troisième gardien, il joue huit petits matches avec l'équipe inscrite en CFA et quitte rapidement le sud pour rejoindre Reims, en Ligue 2. Le Sénégalais signe alors son premier contrat professionnel en juin 2016, à l'âge de 24 ans déjà. D'abord réserviste, il devient titulaire dès sa deuxième saison et aide son équipe à devenir championne, lui permettant d'accéder à la première division. Il a alors 26 ans et s'apprête à vivre sa première expérience en Ligue 1.Il ne manque pas ses débuts. Titulaire tout au long de la saison, il clôture cet exercice exemplaire avec quatorze clean-sheets au compteur. De quoi se faire une place dans le noyau du Sénégal à la CAN. Aligné entre les perches lors des deux premiers matches de poule, il se fracture le doigt quelques minutes avant la troisième rencontre et voit sa compétition se terminer sur cette fausse note. Ses performances en équipe nationale et en club sont toutefois appréciées par les recruteurs et les propositions ne cessent d'affluer.C'est le Stade Rennais qui remporte finalement la mise et s'attache les services du gardien de but. Numéro un pendant toute la saison, il continue de se faire remarquer. Ses nombreuses parades permettent au club d'accrocher une superbe troisième place, synonyme de qualification pour les phases de poule de la Ligue des Champions.Chelsea l'a bien compris, Édouard Mendy est un gardien talentueux. Déçus par les performances de Kepa, les dirigeants londoniens désirent faire du sénégalais leur portier titulaire. Officialisé ce jeudi, le transfert a coûté 25 millions d'euros aux Anglais, ce qui représente une belle plus-value pour Rennes, qui n'avait dû débourser que quatre millions pour l'acquérir en 2016.À 28 ans, le gardien sénégalais va donc à découvrir un nouveau club et pas n'importe lequel. En s'engageant à Chelsea, il rentre dans la catégorie des plus grands gardiens africains de l'histoire et devra apporter la stabilité que les Blues recherchent depuis le départ de Thibaut Courtois vers le Real Madrid.Par Samuel Gothot (st.)