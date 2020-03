Aucun rassemblement des Diables Rouges ne sera probablement organisé durant ce mois de mars. Après l'annulation du tournoi des quatre nations au Qatar, une alternative avait été envisagée mais au vu des nouvelles mesures relatives au coronavirus, les chances sont minces que Roberto Martinez réunisse encore ses joueurs.

"Il est fort probable que les Diables Rouges ne se réunissent pas ce mois-ci", a déclaré le porte-parole fédéral Stefan Van Loock à l'Agence BELGA vendredi. "Avec toutes les interdictions de vols et de voyages et les mesures de quarantaine qui sont en vigueur pour certains de nos joueurs (Lukaku et Courtois, ndlr), tout sera probablement annulé."

Mardi prochain, l'URBSFA espère pouvoir apporter plus de clarté après la vidéo-conférence prévue entre l'UEFA et les 55 pays membres sur les conséquences du coronavirus. Pour la Belgique, c'est Peter Bossaert, le CEO de l'Union royale belge de football, qui prendra part à la réunion virtuelle, a confirmé Van Loock.

