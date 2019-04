De Bruyne retrouve la voie du but, Hazard marque aussi, les Spurs s'imposent (vidéos)

Kevin De Bruyne a marqué le premier but de Manchester City mercredi soir lors de la victoire 2-0 des Cityzens face à Cardiff dans un match comptant pour la 33e journée de Premier League. Il s'agit du cinquième but de la saison du Diable Rouge toutes compétitions confondues. Sa dernière réalisation remontait à fin janvier en FA Cup contre Burnley.

De Bruyne a fait trembler les filets à la 6e minute. Malgré une position excentrée, le 'Rouquin de Drongen' est parvenu à croiser sa frappe du gauche et à surprendre le gardien adverse au premier poteau. Manchester City a fait le break avant la pause grâce à Leroy Sané (44e). L'autre Belge concerné, Vincent Kompany, est reste sur le banc. Au classement, les Mancuniens reprennent la première place avec un point d'avance sur Liverpool, qui comptait jusqu'ici un match de plus que la bande à Guardiola.

Un assist et un but pour Hazard

De Bruyne n'est pas le seul Belge à avoir marqué en Premier League ce mercredi. Eden Hazard s'est également illustré avec Chelsea. Le capitaine des Diables Rouges a inscrit le deuxième but des siens lors de la victoire 3-0 des Blues contre Brighton. Après le but d'ouverture de Giroud (38e), Hazard s'est joué de la défense adverse avant d'enrouler du droit au deuxième poteau (60e) pour son 13e but en Premier League cette saison. Trois minutes plus tard, il a refilé le ballon à Loftus-Cheek pour le 3-0 des Londoniens. Chelsea remonte ainsi à la 5e place avec 63 points, devant Manchester United (61) et à égalité avec Arsenal qui compte un match de moins.

Vintage @hazardeden10 ? 😍

1⃣ Verdediger het bos in sturen 🌳

2⃣ Rustig in het hoekje leggen 🔥 pic.twitter.com/Qm9NBlbpO7 — Play Sports (@playsports) April 3, 2019

Les Spurs inaugurent leur nouveau stade par une victoire

Tottenham reste quant à lui à la 3e place avec 64 unités. Après deux défaites consécutives, les Spurs se sont resaisis en domptant Crystal Palace (2-0) grâce aux buts de Heung-Min Son (55e) et Christian Eriksen (80e). Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont disputé toute la rencontre alors qu'en face Michy Batshuayi a cédé sa place à Christian Benteke à dix minutes du terme. Palace est 13e au classement avec 36 points et une marge de 8 points sur Cardiff, premier relégable.