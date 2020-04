Auteur d'une nouvelle très belle saison avec Manchester City, Kevin De Bruyne espère encore avoir l'occasion de battre le record de passes décisives en un championnat qui appartient à Thierry Henry. Le Diable Rouge ne désespère pas non plus d'être choisi comme le joueur de l'année par l'Association des joueurs professionnels (PFA). Il s'est confié au site Livescore.

"J'ai toujours plaisanté avec Thierry Henry dans l'équipe nationale (où le Français a été l'adjoint de Roberto Martinez), même lors du match-hommage Vincent Kompany cette année. Je l'ai vu et je lui ai dit : 'Je viens te chercher cette année'".

Henry a réussi un record de 20 assists avec Arsenal lors de la saison 2002-2003. De Bruyne en compte officiellement 16 cette saison (en 28 rencontres sur les 38 du programme), actuellement arrêtée à cause du coronavirus.

"Pour être honnête, j'ai l'impression d'en avoir 17, je sais qu'ils m'en ont enlevé un à Arsenal. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, je ne le comprends toujours pas."

"Je pense que j'ai une bonne chance"

Encore récemment encensé dans la presse par Roberto Martinez, De Bruyne est un sérieux candidat pour le titre de joueur de l'année en Premier League.

Au cours de ses quatre campagnes victorieuses ces huit dernières saisons (2012, 2013, 2018, 2019), aucun joueur du stade Etihad n'a remporté la plus haute récompense individuelle du football anglais, tandis que les joueurs de Liverpool - Luis Suarez (2013), Mohamed Salah (2018) et Virgil van Dijk (2019) - ont obtenu trois titres ces saisons-là.

"Pour être honnête, je pense que beaucoup de gens (à Manchester City) se sentent sous-estimés", a déclaré De Bruyne. "Il y a deux ans, j'aurais pu le gagner, mais je comprends aussi pourquoi Mo Salah l'a gagné. Peut-être que cette année est une chance pour moi de gagner, je ne sais pas. Je pense que j'ai une bonne chance mais il y a d'autres joueurs qui ont eu une belle saison."

"Je ne suis pas vraiment occupé à savoir pourquoi ou pourquoi pas. Chacun a une opinion différente. C'est ce qui est bien avec le football, personne ne pense de la même façon et il y a des styles de jeu et des points de vue différents".

Eden Hazard est le seul Belge à avoir obtenu le titre de joueur de l'année de la PFA. L'attaquant de Chelsea a été choisi au terme de la saison 2014-2015.

