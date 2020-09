Le milieu de terrain, tout juste élu meilleur Joueur de Premier League, s'attend à une saison difficile physiquement. Et mentalement.

C'est le lundi 21 septembre que Manchester City reprendra le collier en Premier League, avec un match disputé à Wolverhampton. Déjà un déplacement difficile, donc... La saison dernière, les Citizens s'y étaient inclinés 3-2, mais la carte rouge d'Ederson à la douzième minute y était pour beaucoup. Cette fois, City devra faire sans David Silva, parti à la Real Sociedad, ni Leroy Sané, qui enfilera quant à lui le maillot du Bayern. Mais le club s'est renforcé en attirant le milieu de terrain de Valence Ferran Torres et le défenseur de Bournmouth Nathan Aké."Nathan va faire du bien", s'est enthousiasmé Kevin De Bruyne à propos du Néerlandais, dans une interview récemment accordée à CityTV. "C'était déjà l'homme de la saison à Bournemouth. Étant donné qu'on parle la même langue, je vais tout faire pour l'aider."Que faut-il à City pour faire mieux que la saison dernière ? KDB ne doit pas y réfléchir longtemps : "Faire moins d'erreurs. On a suffisamment bien joué, mais si tu commets trop de fautes individuelles, tu es directement puni par ton adversaire."L'exercice 2020-2021 est déjà très attendu, du côté de l'Etihad. Non seulement, les Skyblues veulent briller en Premier League et en Ligue des Champions, mais il y a aussi la FA Cup et la League Cup. Et tout ça dans un laps de temps plus court que d'habitude. De plus, les Diables rouges sont également attendus de pied ferme en juin 2021, à l'EURO."On est sur le pont depuis juillet. OK, il y a bien eu cette pause à cause de la pandémie, mais même pendant cette période, je m'entraînais quotidiennement. Dans ma tête, j'étais donc encore et encore dedans.""On verra comment on va gérer cela", admet De Bruyne . "S'ils se sentent fatigués, même mentalement, les joueurs ne doivent pas avoir peur de le dire. Parfois, c'est mieux d'avoir une petite semaine de repos qui permet de revenir frais, que de jouer avec des maux physiques ou de la fatigue mentale." "Mais peut-être que ça va très bien aller, hein", rappelle le Diable. "Mais il y a des chances que la fatigue arrive en raison de la succession de rencontres, qui se joueront de surcroît dans une courte période de temps."