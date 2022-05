'KDB' n'a jamais remporté cette récompense depuis son arrivée dans le championnat anglais en 2015. Il faut remonter à septembre 2018 pour retrouver la trace d'un Belge lauréat de ce titre honorifique.

Les Belges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Leandro Trossard (Brighton) sont nommés au titre de Joueur du mois d'avril en Premier League, a annoncé le championnat de football anglais jeudi.

De Bruyne a joué quatre matches en avril pour les Skyblues. Il a marqué lors de la victoire à Burnley (0-2) et du partage à domicile contre Liverpool (2-2), sur qui City compte une longueur d'avance à quatre journées de l'épilogue. Le médian belge de 30 ans a encore distillé un assist contre Brighton (3-0) et deux face à Watford (5-1). Arrivé à Manchester en 2015, 'KDB' n'a jamais remporté cette récompense.

De son côté, Trossard n'est pas étranger à la bonne forme de Brighton. L'ailier belge a inscrit trois buts en avril, dont deux décisifs lors des victoires à l'extérieur des Seagulls chez des cadors : à Arsenal (1-2) et Tottenham (0-1). Il a ponctué son mois abouti en marquant lors du succès des siens à Wolverhampton (0-3).

Outre les deux internationaux belges figurent aussi dans les nommés Nathan Collins (Burnley), Bruno Guimaraes (Newcastle), Gabriel Jesus (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Son Heung-min (Tottenham) et Thiago (Liverpool).

Il faut remonter à septembre 2018 pour retrouver la trace d'un Belge lauréat de ce titre honorifique. Eden Hazard, alors à Chelsea, l'avait remporté pour la seconde fois après octobre 2015. Plusieurs autres Belges l'ont aussi enlevé avec Marouane Fellaini (novembre 2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian Benteke (avril 2015) et Romelu Lukaku (mars 2017).

