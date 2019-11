Vous avez manqué les performances des Diables en Europe ce week-end? Voici le récap'!

Numéro 10 pour Romelu

Suite à la victoire de la Juventus à l'Atalanta (1-3) plus tôt dans la journée, l'Inter Milan devait impérativement s'imposer au Torino pour rester au contact de la "Vieille Dame". Les Interristes ont effectué le travail en l'emportant 0-3 grâce à des réalisations de Martinez (12e), de Vrij (32e) et Lukaku (55e). Avec 34 unités, l'Inter reste donc à un point de la Juventus.

De Bruyne, buteur, et Manchester City sortent vainqueurs du choc face à Chelsea

De Bruyne 1-1.mp4 DE BRUUUUUYNE | 1⃣-1⃣ Avec un peu de chance tout au long de la phase, Manchester City égalise grâce Kevin De Bruyne 🇧🇪 Geplaatst door VOOsport, la communauté op Zaterdag 23 november 2019

Manchester City a remporté samedi le choc de la 13e journée du championnat d'Angleterre, sur ses terres, face à Chelsea (2-1). Kevin De Bruyne a permis aux Mancuniens d'égaliser à l'approche de la demi-heure de jeu après l'ouverture du score de Kante (21e). City a finalement remporté les trois points grâce à une réalisation de Mahrez (37e). Michy Batshuayi est monté au jeu à la 73e dans le camp londonien. Les Cityzens, 3es avec 28 pts, dépassent leur adversaire du jour (26 unités) au classement.

En Bundesliga, le FC Cologne, avec Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete toute la rencontre, n'a rien su faire en déplacement face à l'équipe en forme du moment en Allemagne, le RB Leipzig (4-1) lors de la douzième journée du championnat d'Allemagne. Après avoir marqué douze buts en deux rencontres, Leipzig a inscrit quatre nouveaux buts à son adversaire, des oeuvres de Werner (22e), Forsberg (32e sur penalty, 79e) et Laimer (37e). Czichos (39e), sur un assist de Verstraete, à sauvé l'honneur de Cologne qui reste dix-septième et avant-dernier avec 7 unités.

Dans le championnat des Pays-Bas, l'AZ, avec Stijn Wuytens titulaire, a conforté sa deuxième place (32 pts) au classement en l'emportant à Utrecht (0-3) lors de la quatorzième journée d'Eredivisie. Koopmeiners (24e), Idrissi (31e) et Boadu (51e) ont alimenté le marquoir. Alkmaar se situe désormais à trois points du leader, l'Ajax Amsterdam, qui reçoit samedi soir Heracles.

Cinquième match consécutif sans victoire pour Naples et Mertens à l'AC Milan

Naples a été tenu en échec sur la pelouse de l'AC Milan samedi (1-1) lors de la treizième journée de Serie A. Les deux buts ont été inscrits en première période, le Milanais Bonaventura (29e) répondant à l'ouverture du score de Lozano (24e). Les coéquipiers de Dries Mertens, monté au jeu à la 59e minute de jeu, n'ont plus goûté à la victoire depuis plus d'un mois, soit l'équivalent de cinq rencontres consécutives. Ils pointent désormais à la septième position avec 20 unités.

En Ligue 1, Lyon, avec Jason Denayer toute la rencontre, a obtenu les trois points de la victoire à domicile face à Nice (2-1) lors de la quatorzième journée. Les Gones ont pris les devants après dix minutes de jeu grâce à Reine-Adelaide avant que Dembele ne double la mise sur penalty (28). Lyon a ensuite été réduit à dix suite à l'exclusion directe de Marcal dès la 34e minute de jeu.

Nice est parvenu à réduire le score à douze minutes du terme via Dolberg (78e), sans toutefois réussir à égaliser par la suite. À la 86e, les Aiglons ont même vu leur défenseur Burner être sanctionné d'un carton rouge également.

Lyon (19 points) en profite pour grimper à la cinquième place du classement au championnat de France.

Hazard et Courtois sur la bonne voie

Mené après deux minutes de jeu, le Real Madrid a fini par l'emporter samedi contre la Real Sociedad (3-1) grâce notamment à Modric, qui a un pied dans tous les goals des Madrilènes. Hazard, toujours à la recherche d'un petit but pour engranger de la confiance, a cependant réaliser une belle rencontre, tout comme Courtois, auteur d'une parade décisive.

GOAL | Modric inscrit aussi son petit but et fait le break pour le @realmadrid ! 🤩



3️⃣-1️⃣ #RealMadridRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/vw3Jv6YItA — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 23, 2019

Après avoir encaissé un but de Willian José dès la 2e minute de jeu, sur une passe en retrait empoisonnée de Sergio Ramos à Thibaut Courtois, les Madrilènes sont revenus grâce à Karim Benzema, qui a égalisé en reprenant un coup franc de Luka Modric (37e), puis qui a offert la passe décisive au Croate pour le 3-1 (74e).

Auparavant, Federico Valverde avait également contribué au succès, avec le but du 2-1 (48e).

Boudé par l'équipe de France, Benzema régale Madrid: avec six buts lors des cinq derniers matches du Real, le meilleur marqueur de Liga (10 buts en 12 matches) continue de surfer sur son excellente forme, à trois jours de la réception du Paris SG en Ligue des champions.

Il a même fait oublier au Bernabeu les sifflets adressés à Gareth Bale (entré à la 67e), pour lui faire payer sa sortie derrière le drapeau "Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre", mardi dernier.

Véritable moteur des Merengues, Benzema a ainsi permis au Real de mettre la pression sur le leader Barça (28 pts comme le Real).