De Bruyne et Kompany de retour à l'entraînement avec Manchester City, tout comme Witsel avec Dortmund

Kevin De Bruyne et Vincent Kompany avaient déclaré forfait la semaine dernière en vue des deux premiers matchs des qualifications de l'Euro-2020 des Diables Rouges, à domicile contre la Russie (3-1) et à Chypre (0-2). Ils étaient de nouveau sur le terrain lundi à Manchester City, ont révélé les Citizens sur leur site. Ils pourraient être opérationnels samedi en Premier League à Fulham (13h30).

De Bruyne se ressentait des séquelles d'une blessure aux ischio-jambiers. Le 2 mars, le milieu de terrain a été remplacé à la mi-temps du match de championnat à Bournemouth (0-1), et n'a plus joué depuis lors. Sa blessure semble désormais guérie. Cette saison De Bruyne a déjà connu deux blessures sérieuses au genou qui l'ont laissé sur la touche pour un total de 3 mois et demi.

Kompany a dû renoncer aux matchs internationaux contre la Russie et Chypre en raison d'une légère blessure musculaire (non précisée). Le capitaine des Citizens a longtemps été épargné par les blessures cette saison mais depuis janvier il connaît des pépins musculaires. Kompany n'a disputé que six matchs officiels (sur 18), le dernier le 9 mars dernier en Premier League contre Watford (3-1).

Witsel aussi

Tout comme Kevin De Bruyne et Vincent Kompany à Manchester City, un autre titulaire habituel des Diables Rouges Axel Witsel a pu reprendre cette semaine l'entraînement avec son club le Borussia Dortmund. Le milieu de terrain a renoncé la semaine dernière aux deux premiers matchs de qualification de l'Euro 2020 de la Belgique, à domicile contre la Russie (3-1) et à Chypre (0-2) en raison d'une blessure aux adducteurs.

Dortmund a posté une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle on peut voir Witsel, l'Espagnol Paco Alcacer et l'Allemand Mario Götze à l'entraînement. Alcacer a souffert d'une élongation, Götze de fracture de plusieurs côtes la semaine dernière. Le 16 mars, le trio a manqué le déplacement du Borussia au Hertha Berlin (2-3), mais Dortmund espère les récupérer samedi prochain lors du match à domicile contre Wolfsburg.

Encore plus important, une semaine plus tard, le programme propose un déplacement au Bayern Munich co-leader du championnat avec Dortmund. Dès sa première saison dans le club allemand, Witsel s'est immédiatement avéré être un pion indispensable dans l'animation du jeu à Dortmund. Le match de Berlin était le premier match de championnat que le Liégeois a manqué cette saison.