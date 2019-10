Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont les deux seuls Belges à figurer parmi les 30 nominés au Ballon d'Or récompensant le meilleur footballeur mondial de l'année. Le lauréat sera désigné le 2 décembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Le Croate Luka Modric avait été désigné l'an dernier.

La liste a été dévoilée au compte-goutte toute la soirée sur les réseaux sociaux des organisateurs France Football et L'Équipe.

Outre Kevin De Bruyne (Manchester City) et Eden Hazard (Real Madrid), les 30 nominés sont les Néerlandais Virgil van Dijk, Frenkie De Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum, les Français Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Dusan Tadic (Ser), les Anglais Trent Alexander-Arnold et Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang (Gab), Marc-André ter Stegen (All), les Portugais Cristiano Ronaldo, Joao Felix et Bernardo Silva, les Brésiliens Alisson, Marquinhos et Roberto Firmino, les Sénégalais Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, les Argentins Sergio Aguero et Lionel Messi, Heung-min Son (CdS), Robert Lewandowski (Pol), Mohamed Salah (Egy) et Riyad Mahrez (Alg).

Ils étaient trois Belges dans la liste en 2018, Eden Hazard (8e), Kevin De Bruyne (9e), et Thibaut Courtois (14e). Paul Van Himst, en 1965, et Wilfried Van Moer, en 1980, s'étaient classés quatrièmes, le meilleur résultat belge dans l'histoire du Ballon d'Or.

Vice-champion du monde, Luka Modric avait mis fin l'année dernière au règne de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, lauréats des dix derniers trophées. Le Croate avait devancé Ronaldo, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Messi.

Courtois absent

Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid désormais, n'est plus dans aucune nomination.

Après l'apparition du Ballon d'Or féminin en 2018, enlevé par la Norvégienne Ada Hegerberg, une nouveauté fera aussi son apparition cette année. En effet, le Trophée Yachine viendra récompenser le meilleur gardien de la saison. Lauréat en 1963, Lev Yachine est le seul gardien à avoir reçu le Ballon d'Or, qui a généralement couronné des joueurs à vocation offensive. La liste des dix nominés à cette nouvelle distinction a aussi été révélée lundi par France Football.

Les dix sur la liste sont Alisson Becker (Bré/Liverpool), Manuel Neuer (All/Bayern), Ederson (Bré/Manchester City), Andre Onana (Cam/Ajax), Wojciech Szczesny (Pol/Juventus), Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid), Kepa Arrizabalaga (Esp/Chelsea), Samir Handanovic (Sln/Inter), Hugo Lloris (Fra/Tottenham) et Marc-André ter Stegen (All/Barcelone).

Ballon d'Or féminin

Il y a 20 nominés pour le Ballon d'Or féminin et 10 pour le Trophée Kopa, celui du meilleur joueur de moins de 21 ans dont Mbappé est le favori à sa propre succession.

Côté féminin, sont nominées Kosovare Asllani (Suè/CD Tacon), Sarah Bouhaddi (Fra/Lyon), Lucy Bronze (Ang/Lyon)

Nilla Fischer (Suè/Linköpings), Pernille Harder (Dan/VfL Wolfsburg), Ada Hegerberg (Nor/Lyon), Tobin Heath (USA/Portland Thorns), Amandine Henry (Fra/Lyon), Sofia Jakobsson (Suè/CD Tacon), Sam Kerr (Aus/Chicago Red Stars), Rose Lavelle (USA/Washington Spirit), Dzsenifer Marozsan (All/Lyon), Marta (Bré/Orlando Pride), Lieke Martens (P-B/FC Barcelone), Viviane Miedema (P-B/Arsenal), Alex Morgan (USA/Orlando Pride), Megan Rapinoe (USA/Reign FC), Wendie Renard (Fra/Lyon), Sari van Veenendal (P-B/Atlético de Madrid) et Ellen White (Ang/Manchester City).

Trophée Kopa

Et pour le Trophée Kopa: Joao Félix (Por/Atletico Madrid), Jadon Sancho (Ang/Dortmund), Moise Kean (Ita/Everton), Samuel Chukwueze (Ngr/Villareal), Kang-in Lee (Valence), Matthijs de Ligt (P-B/Juventus), Vinicius Jr (Bré/Real Madrid), Kai Havertz (All/Leverkusen), Mattéo Guendouzi (Fra/Arsenal) et Andreï Lounine (Ukr/Real Valladolid).

Les jurys (180 journalistes du monde entier pour les prix masculins, 50 journalistes spécialisés pour le football féminin) pourront ensuite voter. Les vainqueurs seront connus le 2 décembre lors d'une soirée organisée au Théâtre du Châtelet. A noter que l'Ivoirien Didier Drogba, ancien joueur de l'OM et de Chelsea, fera son apparition en tant que maître de cérémonie.